«В свободном падении»: жена бойца СВО раскрыла, о чем мечтал ее «универсальный солдат»

Опытные бойцы СВО говорят: чем больше умений у бойца, тем больше шансов у него выжить. Конечно, в наиболее выигрышном положении оказываются профессиональные военные, которые до спецоперации успели освоить несколько специальностей. Таким был Виталий Мещеряков из Бердска.

Он был деятельным мужчиной, заявила его жена Светлана. Даже на службе у него было много специальностей: снайпер, санитар, сапер. Это был настоящий универсальный солдат.

«Виталя не боялся брать на себя ответственность. За время службы совершил более 50 прыжков с парашютом и получил знак отличия «парашютист-отличник». Отучился на спортивный парашют. А когда проходил обучение и звонил, всегда был так вдохновлен этим. Он говорил, что это самое лучшее — полет в свободном падении», — отметила Светлана Мещерякова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Небо так нравилось бойцу, что он даже хотел «обучать людей летать», как он это называл — то есть совершать прыжки с парашютом. Да и вообще он любил делиться добром и внутренней теплотой, добавила Светлана.

«Не пройдет мимо бездомного животного — надо накормить и напоить. Так однажды он домой принес четырех брошенных щенков. Мы смогли их удачно пристроить. Тащил домой котят из части и подъездов. А вообще, мы мечтали о детях и о большом доме. И он смог бы его содержать, ведь у Витали были золотые руки и огромное стремление учиться всему новому», — пояснила девушка.

Дома Виталий мог все отремонтировать не только себе, но и соседям. Он очень любил рыбалку, особенно летом и ночную — когда тишина и спокойствие резонировали с гармонией его души. Также мужчина не боялся ремонтировать авто: и хотя опыта не было, его это не пугало.

«Такой человек — просто брал и делал. И всегда получалось легко», — подчеркнула Светлана.

Так же легко военный и пошел на СВО, хотя в то время лежал в госпитале. Он бросил больничную койку и кинулся на подмогу своим парням. Но больше не вернулся.

Ранее мы писали, каким был Виталий Мещеряков и как он погиб.