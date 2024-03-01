В Тюмени местный житель зарубил спящего знакомого топором

В Тюмени мужчина напал на своего знакомого с топором, нанеся серьезные травмы. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на СК региона.

Инцидент произошел на улице Совхозной. По предварительной информации, двое мужчин поссорились и не смогли прийти к компромиссу. Один из них затаил обиду, а вскоре вернулся с топором и напал на оппонента. В этот момент знакомый агрессора спал, не имея возможности защититься. Его спасло то, что он вовремя открыл глаза и постарался оказать сопротивление.

В результате мужчина все равно получил ранения от лезвия топора: было совершено не менее пяти ударов. Однако каким-то чудом ему удалось выжить. В этом помогла и дальнейшая оперативная помощь медиков.

Буйного жителя Тюмени задержали. Ему придется ответить по статье о покушении на убийство. В настоящее расследуют соответствующее уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне подросток напал на одноклассника, применив нож.