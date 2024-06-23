В центре Дербента замечены войска и прибыла военная техника

В настоящее время в Дербенте и Махачкале продолжаются силовые действия по ликвидации террористов. Как сообщает МВД Дагестана, четыре боевика ликвидированы, остальные пытаются сопротивляться полицейским.

В соцсетях появились видео, на которых по Дербенту едут бронетранспортеры и другая военная техника. Минобороны РФ и МВД Дагестана о введении войск в город пока не сообщало.

Также стало известно, что из осажденной боевиками церкви в Махачкале, поблизости с которой весь вечер шли бои с террористами, вывели 19 гражданских, информация о заложниках пока не подтверждается.

«Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали в нападении на полицейских в Махачкале, доставили в полицию, в его доме идут обыски, официально он не задержан», — информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что в дагестанском Дербенте произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь по полицейским, один правоохранитель убит, есть ранение. Нападавших было пятеро. Для их поиска и задержания объявлен план «Перехват». Также стало известно, что на территории вокруг Махачкалы введен режим контртеррористической операции (КТО). К настоящему времени известно о шести убитых полицейских и 24 раненых раненых.