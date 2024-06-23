Шесть полицейских убиты и 12 ранены в воскресном противостоянии с боевиками в Дагестане — МВД

В МВД Дагестана сообщили подробности сегодняшних произошедших инцидентов с нападением неизвестных на полицейских в Дербенте и Махачкале, с убийством людей и поджогом церкви и синагоги.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в результате противостояния с вооруженными до зубов боевиками шесть полицейских погибли и 12 были ранены, информирует ТАСС.

Также стало известно, что на территории Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО). Как передает Baza, нападавшими на Махачкалу, по предварительной информации, являлись Осман и Адиль Омаровы, оба сыновья главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Именно они и были убиты в ходе задержания.

Ранее сообщалось, что в дагестанском Дербенте произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь по полицейским, один правоохранитель убит, есть ранение. Нападавших было пятеро. Для их поиска и задержания объявлен план «Перехват».

Как передает сетевое издание Readovka, в Махачкале неизвестные напали на 66-летнего настоятеля православного храма и перерезали ему горло, убив также охранника церкви.