В центре детского творчества «Открытие» в Орехово-Зуево стартовал капитальный ремонт

В рамках президентской программы по капремонту объектов образования, в Орехово-Зуевском городском округе, начался капитальный ремонт в здании центра детского творчества «Открытие». Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что все ремонтные работы будут осуществляться в рамках государственной программы и финансироваться за счет средств регионального бюджета. В ходе ремонта подрядчик обновит фасад здания, кровлю и входные группы, заменит окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, проведет ремонт во внутренних помещениях.

Примечательно, что в этом году ЦДТ отмечает 85-летний юбилей. А перезагрузка станет подарком как для педагогов, так и для воспитанников. Завершить капремонт подрядчик должен до начала осени.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что более десяти домов культуры и детских школ искусств обновят в Подмосковье в этом году.