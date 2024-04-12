В центре Уфы неизвестный ударил полицейского ножом
Фото: [t.me/shot_shot]
В центре Уфы, на улице Карла Маркса, неизвестный мужчина ударил ножом сотрудника полиции, рассказывает SHOT.
Нападавшего пришлось задерживать со стрельбой, он получил огнестрельное ранение.
Позже канал показал то, что было до нападения. Неадекватный мужчина несколько минут ходил с ножом и разговаривал сам с собой. Затем он отрезал себе часть щеки.
Полицейский попытался остановить странного гражданина, но получил удар ножом. Помощь оказывают и правоохранителю, и неадеквату, у которого большая кровопотеря.
Вчера сообщалось о том, что в автомобильной катастрофе под Луганском погиб адвокат Марат Хабибулин, защищавший на суде маньяка Андрея Чикатило.