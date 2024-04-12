В центре Уфы неизвестный ударил полицейского ножом

Нападавшего пришлось задерживать со стрельбой, он получил огнестрельное ранение.

Позже канал показал то, что было до нападения. Неадекватный мужчина несколько минут ходил с ножом и разговаривал сам с собой. Затем он отрезал себе часть щеки.

Полицейский попытался остановить странного гражданина, но получил удар ножом. Помощь оказывают и правоохранителю, и неадеквату, у которого большая кровопотеря.

Вчера сообщалось о том, что в автомобильной катастрофе под Луганском погиб адвокат Марат Хабибулин, защищавший на суде маньяка Андрея Чикатило.