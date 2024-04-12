Защищавший маньяка Чикатило адвокат насмерть разбился под Луганском при невыясненных обстоятельствах

Марат Хабибулин, представлявший в конце прошлого века интересы казненного за убийство 50 человек Андрея Чикатило, погиб в автомобильной катастрофе под Луганском, информирует ТАСС со ссылкой на коллегу юриста, главврача Лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольгу Бухановскую.

Собеседник агентства пояснила, трагедия произошла в минувший четверг, когда Хабибулин находился на трассе на полпути из ЛНР в Ростов-на-Дону.

«В 17:15 мск нам позвонил следователь, который выехал на место, и сообщил эту ужасную новость, что погиб Марат Заидович. Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока не известны, родственники завтра утром выезжают туда», — сказала Бухановская.

Напомним, именно Хабибулин защищал Чикатило во время громкого процесса по делу о серии совершенных в период с 1978 по 1990 год убийств. Его подзащитный, в итоге, был признан судом виновным и казнен в 1994 году.

Ранее стало известно, что двухмесячный младенец погиб в ДТП легковушки с тягачом на Кубани из-за того, что ехал не в детском кресле.