В центре Урюпинска автомобиль «Ока» едва не провалился в огромную яму

На пересечении улицы Попова и улицы 50 лет Победы в центре Урюпинска в Волгоградской области образовалась огромная яма, в которую чуть не угодил автомобиль «Ока», рассказывает телеграм-канал Baza.

Непонятно как возникшую яму еще не успели толком огородить. Очевидцы строили догадки о причинах возникновения необычного объекта на дороге. В это время малолитражка проехала буквально «по краю пропасти» и едва не рухнула в яму, в которой она могла полностью уместиться.

Водитель отделался легким испугом. В настоящее время яму нормально огородили и предпринимают меры для устранения дорожного препятствия.

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