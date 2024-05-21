В Подмосковье спасли собаку, застрявшую под лестничным пролетом в подъезде

Работники 233-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» освободили собаку, которая застряла под лестничной площадкой в подъезде жилого дома. Инцидент произошел в деревне Жучки под Сергиевым Посадом, сообщила пресс-служба ведомства.

О случившемся операторам службы спасения рассказали местные жители. Люди были обеспокоены тем, что в техническом отсеке под лестницей скулит собака, при этом доступ к животному ограничен решеткой и замком.

Спасатели оперативно прибыли на место. Они спустились в подвальное помещение со стороны улицы и добрались до того места, где находилась собака. Животное все это время вело себя спокойно, ожидая помощи.

Работники «Мособлпожспаса» накинули на пса петлю и вытащили его наружу. После этого собака быстро скрылась с места.

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