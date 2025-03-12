Российские военные добрались до здания администрации Суджи

По информации источников, ВС России сейчас пытаются закрепиться у местной администрации. Отмечается, что в этой зоне находятся подразделения 11-й бригады ВДВ, 106-й бригады и 30-го полка российской армии.

Как пишет SHOT, бои в Судже идут без перерыва. По словам российских военнослужащих, которые находятся в горячей точке, многие украинские солдаты покидают Курскую область, а оставшиеся оказывают сопротивление, но активно уничтожаются штурмовиками ВС РФ при поддержке операторов FPV-дронов.

Сейчас в Судже практически не осталось иностранных наемников, которые воевали на стороне ВСУ, поскольку их всех эвакуировали до начала масштабного наступления российских войск. Попытки сдержать наступление российских сил предпринимают мобилизованные войска, 105-я бригада территориальной обороны, 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ и несколько других подразделений.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска взяли населенный пункт Горького в ДНР.