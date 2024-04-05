В Тульской области врачей доставили к пациенту на пожарной автоцистерне

В Тульской области пожарную спецтехнику использовали не для тушения огня, а для помощи пострадавшим во время паводка, рассказали в МЧС России.

В деревне Прудки стало плохо 71-летнему мужчине. Машина скорой помощи не могла пробраться в населенный пункт, так как из-за паводка был подтоплен мост.

На помощь пришли пожарные МЧС, доставившие бригаду врачей на пожарной автоцистерне повышенной проходимости. Врачи своевременно прибыли к больному, госпитализация мужчине не потребовалась.

В настоящее время на ликвидацию последствий паводков брошены более 3000 специалистов МЧС. Всего в 36 регионах России подтоплено около 2000 жилых домов. Особенно сложная ситуация сложилась в Оренбургской и Самарской областях, Алтайском крае.

Спасатели оказывают адресную помощь попавшим в беду жителям, привозят продукты, медикаменты и предметы первой необходимости, организовывают лодочные переправы.

Ранее сообщалось, что работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели с жителями Подмосковья профилактические беседы, в которых объяснили порядок действий при паводках.