Спасатели разъяснили жителям Подмосковья порядок действий при увеличении уровня воды в паводок

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактическую работу с жителями Подмосковья, которые проживают в частных домах в местах предполагаемых подтоплений в Красногорске и Лосино-Петровском, сообщила пресс-служба ведомства.

Подъем уровня воды в реках региона произошел из-за резкого потепления и рекордных осадков зимой, отметил замначальника территориального управления № 5 Павел Демидов.

В ходе патрулирования в Лосино-Петровском спасатели обнаружили, что подтопления есть в садовом товариществе «Утро», там вышла из берегов река Воря. В настоящее время в данном районе дежурят работники противопожарной службы и представители администрации муниципалитета. Местным жителям помогают эвакуировать легковые автомобили и совершать поездки в магазин за продуктами. Похожая ситуация сложилась и на территории СНТ «Речное» в Красногорске.

В период весеннего половодья главной задачей спасателей является максимальная защита людей и систем жизнеобеспечения, указал, в свою очередь, начальник 227-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» Александр Смирнов.

Он отметил, что во время рейда спасатели объяснили местным жителям, как нужно действовать при увеличении уровня воды и что нужно иметь при себе на случай эвакуации. Также людям вручили памятки и напомнили номера телефонов экстренных служб.

Подчеркивается, что работники «Мособлпожспаса» и представители администраций округов Подмосковья ежедневно мониторят паводковую ситуацию в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность в регионе во время весеннего паводка.