В турассоциации РФ рассказали, как санкции США против Мосбиржи повлияют на туризм

В объединении туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали RT , как американские санкции, введенные против Мосбиржи, отразятся на туристическом рынке и оплате. По их прогнозам, серьезных потрясений ожидать не стоит.

В первую очередь российские туристы беспокоятся за оплату заграничных путевок и услуг после решения США о санкциях. Расчеты за рубежом становятся сложнее, у многих появляется желание заменить отпуск за границей на отдых внутри страны. Хотя так проще, в ассоциации объяснили, что нервничать не следует. Там отметили, что есть лишь одно изменение, которое спровоцируют санкции.

«Однако туроператоры уже давно практикуют перечисления через третьи страны в национальных валютах, для этого есть все отработанные инструменты. Но необходимо понимать, что данная практика так или иначе может отражаться на конечной цене тура», — заключили в организации.

Заграничные туристические услуги осуществлялись в евро и долларах. При покупке могут начаться сложности с определением курса и конкретной валюты.

Напомним, США ввели санкции против Мосбиржи 12 июня, в День России. Также в список ограничений вошли новые российские предприятия и компании.

Ранее сообщалось, что Германия блокирует переговоры о введении нового пакета санкций в отношении России.