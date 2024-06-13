Немецкое правительство своими действиями блокирует согласование нового пакета рестрикций в отношении РФ со стороны Евросоюза. Так считает агентство DPA, которое сослалось в своей статье на некие источники сведений из Брюсселя.

Новые санкции должны сосредоточиться на усилении мер в отношении возможностей обходить уже имеющиеся санкции. Они также касаются экспорта российского сжиженного газа. В то же время Германия считает, что некоторые требования из нового пакета надо полностью исключить. В частности, там не должно быть мер по привлечению к ответственности зарубежных филиалов различных компаний. Если они нарушают санкции, то их не должны привлекать к ответственности.

«В последнее время возникает ощущение, что Германия стала новой Венгрией», - заявил журналистам их источник.

Именно действия Берлина стали причиной того, что новый пакет рестрикций со стороны Европы до сих пор не согласован. Германия считает, что от него могут пострадать в первую очередь немецкие фирмы.

В то же время немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что всем надо исходить из возможности того, что всего через 5 лет Россия нападет на одну из стран, входящих в НАТО. Он при этом сослался на оценку ситуации некими экспертами.