В Туровской школе в подмосковном Серпухове завершаются демонтажные работы
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
В городском округе Серпухов продолжаются строительные работы по ремонту «Туровской СОШ» в рамках президентской программы по капитальному ремонту образовательных учреждений. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Ожидается, что в образовательном комплексе, общей площадью чуть более одной тысячи квадратных метров, будет проведен капитальный ремонт фасада, кровли, замена всех инженерных систем. Также будет проведена отделка помещений, а в классах установят новую мебель и современное оборудование.
Примечательно, что все строительные работы планируют завершить к 1 сентября 2024 года. Новый учебный год ученики начнут уже в родной школе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ.