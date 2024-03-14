В Турции живодер получил рекордный срок за убийство кота

В Турции к двум с половиной годам лишения свободы приговорили Ибрагима Келогана, жестоко убившего кота, — это рекордный срок, вынесенный в стране за жестокое обращение с животными, рассказывает Baza.

1 января жители многоквартирного дома обнаружили возле лифта труп кота Эроса, всеобщего любимца. После просмотра записи видеокамеры выяснилось, что с котом расправился житель дома Ибрагим Келоган, запинавший животное ногами.

Жуткое видео разлетелось по интернету и вызвало массовые протесты по всей стране. Живодера задержали. Прокурор требовал до шести лет заключения, суд дал полтора и заменил срок на условный.

Это решение возмутило общественность. Возле здания суда и у подъезда Келогана прошли многолюдные митинги. Дело кота Эроса даже обсуждал с министром юстиции Реджеп Эрдоган.

В итоге приговор пересмотрели, и Келоган получил реальный срок. Он признался, что убил кота из-за внезапного приступа агрессии, и сказал, что эта ошибка разрушила его жизнь.

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