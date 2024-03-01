Билан, Гулькина, Волочкова: звездные кошатники помогают приютам России

В России и за ее пределами 1 марта отмечают День кошек. Для некоторых это настоящий праздник, ведь они неразрывно связаны с пушистыми, и активно им помогают. KP.RU собрала всех российских звезд, кто никогда не был равнодушен к судьбе хвостатых.

Дима Билан возглавляет список звезд-кошатников. Он является большим поклонником черных котов. Поклонники до сих пор помнят, как певец был счастлив, живя с Соломоном. Однако судьба оказалась к зверю жестокой: у него нашли ВИК, или кошачий иммунодефицит, который вызвал осложнения. Спасти любимца не удалось.

Только в 2023 году в приюте Донецка Билан встретил Шахтера. Черный кот быстро покорил сердце исполнителя, и тот подарил пушистику дом.

А вот экс-солистка поп-группы «Мираж» Наталья Гулькина может похвастаться статусом настоящей «котоматери». Всего певица воспитывает 12 кошек, восемь из которых когда-то жили в приютах или на улице. Один из любимцев певицы бледно-рыжий Тимофей не имеет лапы, но живет в окружении полной любви и хорошо ладит с другими обитателями дома.

«Надеюсь, что круг замкнулся. В плане того, что 12 месяцев в году, 12 апостолов, 12 — это сакральная цифра. Поэтому надеюсь, что на этом я все-таки остановлюсь. Хотя так много животных, которым хочется помочь и согреть их своей любовью», — рассказала KP.RU Наталия Гулькина.

Анастасия Волочкова очень любила своего кота Лакки, но однажды сообщила, что его якобы отравили соседи. После этого она взяла Риччи, который жил в элитном, но все-таки питомнике. Пушистого балерина называет очень умным и часто делает с ним фотографии. Планирует ли танцовщица брать еще питомцев неизвестно.

Еще один кошатник — Борис Корчевников. Эмоциональный ведущий однажды увидел у метро Планерная коробку, а в ней серого котенка. Знаменитость не оставила в беде малыша, а приютила и вырастила. Вскоре из комочка появился настоящий пушистый сибиряк по кличке Степан.

Актриса Лукерья Ильяшенко и вовсе нашла питомца в ветеринарной клинике. Серого Хакусана кто-то бросил, а врачи разводили руками: содержать некому и не на что. Обсуждали даже возможность усыпить животное. Однако актриса забрала беднягу. Также она продолжает активно пристраивать животных через соцсети и всячески оказывать им помощь.

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