В Усть-Абакане машина на полной скорости врезалась в толпу подростков

В Усть-Абакане (поселок в нескольких километрах от столицы Хакасии) автомобиль влетел в группу студентов местного колледжа.

На обочине стояло около десятка молодых людей. Внезапно набравший ход автомобиль изменил направление движения и повернул в сторону группы подростков.

Удар пришелся по двум юношам, после столкновения их подбросило вверх, затем они отлетели на несколько метров. У одного поврежден позвоночник, у другого сломана рука.

Водитель отделался легкими ссадинами. Оказалось, что он был совершенно трезв и просто не справился с управлением. Водитель добавил газа, чтобы выехать из колеи, и машину при этом занесло.

Ранее сообщалось, что на Алтае к шестилетнему сроку был приговорен водитель, который в нетрезвом виде въехал в остановку общественного транспорта, что привело к гибели человека.