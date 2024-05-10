В Верховной раде собрались заблокировать все счета уклонистов

Украинские власти намерены законодательно запустить процедуру блокировки банковских счетов граждан страны, что уклоняются от мобилизации и не желают отправляться на передовую, сообщил в беседе с УНИАН депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук.

Помимо этого, на имущество так называемых уклонистов могут быть наложены различные взыскания.

«Скорее всего, у нас будет массовая ситуация, когда эти штрафы не будут оплачены гражданами, потому что у них просто может не быть денег или они не захотят это делать. И, конечно, тогда включается процедура исполнительного производства, а таким образом можно будет блокировать счета и накладывать взыскание на имущество», — предупредил нардеп.

Осадчук добавил, что указанная инициатива по борьбе с уклонистами может быть реализована законодательно уже до конца мая. Кроме того, как отметил украинский парламентарий, благодаря будущим взысканиям и штрафам государство сможет получить «большие деньги», которые пойдут на финансирование ВСУ.

Ранее швейцарский разведчик Жак Бо сообщил, что на Украине растет сопротивление против ВСУ, создаются отряды, происходят диверсии в тылу.