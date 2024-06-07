В Видном собрали очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО

Общество
пресс-служба главы Ленинского округа

Фото: [пресс-служба главы Ленинского округа]

Сотрудники территориального отдела Видное «6 микрорайон» оказали адресную помощь участникам СВО. Бойцам передали товары первой необходимости, сообщила пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

В груз вошли электрогенератор, продукты питания, медикаменты и средства личной гигиены. Как отметил Станислав Катаров, в Ленинском округе работает огромное число волонтеров, которые занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи на фронт.

«В их числе — предприниматели, руководители городских учреждений и просто неравнодушные жители. Здесь важно работать сообща», — сказал глава муниципалитета

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе установят десять тысяч боксов для сбора текстиля.

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