В Видном собрали очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО
Фото: [пресс-служба главы Ленинского округа]
Сотрудники территориального отдела Видное «6 микрорайон» оказали адресную помощь участникам СВО. Бойцам передали товары первой необходимости, сообщила пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.
В груз вошли электрогенератор, продукты питания, медикаменты и средства личной гигиены. Как отметил Станислав Катаров, в Ленинском округе работает огромное число волонтеров, которые занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи на фронт.
«В их числе — предприниматели, руководители городских учреждений и просто неравнодушные жители. Здесь важно работать сообща», — сказал глава муниципалитета
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе установят десять тысяч боксов для сбора текстиля.