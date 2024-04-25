В Волгограде мужчина проломил голову двухмесячной дочери ботинком

В Волгограде задержали отца, который угодил ботинком в голову новорожденной дочери и проломил ей череп, рассказывает SHOT.

По данным канала, мужчина не собирался причинять вред дочке. Ботинок предназначался жене во время острой семейной ссоры.

Но отец промахнулся. Двухмесячную девочку привезли в больницу с переломом черепа и травмой головного мозга.

Против 27-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Подозреваемый работает слесарем на подшипниковом заводе и находится под подпиской о невыезде. У него уже имеется судимость за причинение легкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось о маньяке, который убил и закопал у себя на даче 60-летнюю женщину.