«Таких людей рождается мало»: стал известен диагноз маньяка, убившего 60-летнюю москвичку

В Москве маньяк убил и закопал у себя на даче 60-летнюю женщину. С будущей жертвой он начал общаться в приложении для знакомств.

Как сообщает SHOT, жительница столицы была замужем, но супруг не проявлял к ней особого интереса и даже позволял встречаться с другими мужчинами. Однажды дама отправилась в гости к 43-летнему ухажеру, но домой не вернулась. Только спустя полгода правоохранители нашли тело, а позже выяснилось, что убийца совсем недавно вышел из тюрьмы. Там он провел 18 лет за убийство трех человек, в том числе матери с ребенком.

Мозг «поломался»

Дмитрий Кудряшов, клинический психолог и преподаватель НИУ ВШЭ, рассказал, какие проблемы с психикой могли толкнуть мужчину на столь жестокий поступок.

«В этом случае, скорее всего, мы видим истинную психопатию. Преступник — рецидивист, уже совершал жестокие убийства, провел много лет в тюрьме, хладнокровен и аккуратен. Истинная психопатия — следствие нарушения мозга на механическом уровне из-за генетической поломки или травм в очень раннем детстве. Именно механических, а не психологических», — объяснил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Психопаты, по словам собеседника, не обладают эмпатией — не воспринимают чувства других. Также у таких людей снижается или вовсе пропадает чувство страха, которое могло бы удерживать их от асоциальных или потенциально опасных для себя и окружающих действий.

«Таких людей, к счастью, рождается мало — около 1-2% во всем мире. Если следствие будет выяснять подробности детства маньяка, то наверняка обнаружит, что ребенком он любил отрывать головы цыплятам или пытался ножом вскрыть живот любимой кошки, чтобы взглянуть на ее внутренности. Такие случаи встречаются в детской психиатрии. Причем вылечить это заболевание психологически нельзя, «протез» для этих зон мозга пока не создан», — добавил Кудряшов.

Фото: [ freepik.com ]

«От ответственности не уйдет»

Если в рамках экспертиз проблемы с психикой у маньяка подтвердятся, его могут отправить на принудительное лечение. Об этом сообщила юрист Алла Георгиева, отметив, что в противном случае его ждет очень суровое наказание.

«От ответственности мужчине уйти не удастся. В данном случае речь идет о 100-процентном лишении свободы на срок от 6 до 15 лет, а если следствие усмотрит в преступлении еще и особую жестокость, то ему грозит до 20 лет тюрьмы или вовсе пожизненное заключение. А то, что он рецидивист и пытался скрыть следы преступления, станет отягчающим обстоятельством», — заверила юрист.

Ранее эксперты выяснили, почему школьник-сатанист из Петрозаводска устроил резню.