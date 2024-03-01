Экс-депутат Рады назвал тотальную мобилизацию на Украине диверсией в интересах России

Сотрудники ТЦК (военкоматов) специально кошмарят украинских граждан, чтобы они боялись и ждали прихода россиян, предположил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Мне кажется, это делают все для того, чтобы ждали Россию. А как еще это можно объяснить? Это диверсия какая-то», — написал Мосийчук в соцсетях.

Он упомянул о нескольких случаях, когда военкомы забирали заведомо непригодных к армии людей. Экс-депутат обратил внимание и на последний случай, когда в Тернопольской области в военкомате умер больной эпилепсией «призывник».

При этом десятки тысяч уклонистов в полицейской форме потворствуют насильной мобилизации вместо того, чтобы расследовать преступления сотрудников ТЦК или самом пойти в ВСУ, отмечает Мосийчук.

Ранее сообщалось, что в Одессе разъяренные граждане не пустили военкомов в трамвай для проверки документов.