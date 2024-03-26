В Воронежской области отказываются сдавать жилье белгородцам

Жители Воронежской области не хотят сдавать квартиры и дома переселенцам из Белгородской области. Причин для такого недоверия нашлось много. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Белгородцы, включая и семьи с детьми, переезжают в другие регионы из-за обстрелов ВСУ. Они надеялись найти приют в съемных квартирах, но сдавать жилье им никто не хочет. Тему активно обсуждают на сайтах с объявлениями и в пабликах Воронежа.

Переселенцы предлагали сумму выше, чем указывали арендодатели, но это не помогало. Все дело в том, что воронежцы боятся так рисковать: по их мнению, ситуация в Белгородской области затихнет за месяц-два, а искать новых жильцов потом им не хочется.

Однако больше всего владельцев квартир смущает, что многие белгородцы приезжают в регион безработными. То есть, нет уверенности в том, что приезжие смогут вовремя оплачивать квартиру и коммунальные услуги.

Собственники могут сдавать жилье для переселенцев из Белгородской области муниципалитету. Цена в этом случае будет достигать до 75 тысяч рублей в месяц, а такие суммы по какой-то причине не устраивают воронежцев. Владельцы квартир указали, что стоимость аренды жилья подросла на 10-30%.

В Воронеже и области однокомнатную квартиру можно сдать от 27 тыс. руб. до 41 тыс. рублей в месяц. Цена также зависит от района расположения.

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