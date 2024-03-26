Гладков: ВСУ под покровом ночи атаковали Белгородскую область, двое раненых

По его информации, 13 воздушных целей были сбиты на подлете к Белгороду, ранены два местных жителя в поселке Дубовое.

«У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма», — написал Гладков в соцсетях

Все пострадавшие экстренно госпитализированы в белгородскую городскую больницу №2. В результате вражеской атаки повреждения получили 20 частных жилых домов.

На месте работают все оперативные и аварийные службы Белгородской области, добавил Гладков.

Ранее управление МЧС по региону объявляло в Белгородской области ракетную опасность, призвав жителей не покидать свои дома.