Гладков: ВСУ под покровом ночи атаковали Белгородскую область, двое раненых
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Враг под утро вторника, 26 марта, предпринял массированную бомбардировку Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его информации, 13 воздушных целей были сбиты на подлете к Белгороду, ранены два местных жителя в поселке Дубовое.
«У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма», — написал Гладков в соцсетях
Все пострадавшие экстренно госпитализированы в белгородскую городскую больницу №2. В результате вражеской атаки повреждения получили 20 частных жилых домов.
На месте работают все оперативные и аварийные службы Белгородской области, добавил Гладков.
Ранее управление МЧС по региону объявляло в Белгородской области ракетную опасность, призвав жителей не покидать свои дома.