«В жару картошка замирает»: почему высокие гребни вредят урожаю и чем заменить привычный ритуал дачника

Многие подмосковные дачники из года в год следуют традиции усердного окучивания картофеля, считая этот ритуал залогом богатого урожая. Однако опытная огородница Нина Громова в беседе с REGIONS заявила, что в современных условиях такая практика не только бесполезна, но зачастую напрямую вредит количеству и качеству клубней.

По словам Громовой, распространенное мнение о том, что высокое окучивание стимулирует образование дополнительных побегов и увеличивает урожай, является глубоким заблуждением. Она подчеркнула, что количество клубней заложено генетически, и гораздо важнее создать растению комфортные условия, а не заставлять его тратить силы на преодоление лишнего слоя земли. Главная проблема традиционного подхода, по мнению дачницы, заключается в нарушении температурного режима. Картофель предпочитает прохладу, и когда вокруг стебля нагребают высокий гребень, почва в нем в жару может прогреваться до критических 25-30 градусов, что вызывает у растения стресс и останавливает рост клубней. Громова заметила, что на участках, где не усердствуют с окучиванием, урожай часто бывает крупнее и ровнее.

Второй серьезной ошибкой дачница назвала окучивание в сухую погоду. Она объяснила, что работа мотыгой по твердой земле не рыхлит, а уплотняет почву и перерезает питающие корешки, после чего первый же дождь превращает грядку в твердую корку, лишающую корни воздуха. Кроме того, к моменту второго окучивания под землей уже формируются молодые клубни и столоны, которые легко повредить мотыгой. В качестве разумной альтернативы Громова предлагает лишь легкое рыхление междурядий с подсыпанием к стеблям слоя земли не более 5-7 сантиметров. Самым же эффективным методом она считает мульчирование посадок соломой, скошенной травой или компостом, что полностью избавляет от необходимости окучивания, сохраняет влагу, защищает от перегрева и сорняков, а в итоге дает ровные, чистые и крупные клубни.