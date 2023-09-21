Вакцинацию от гриппа прошли уже около 800 тысяч жителей Подмосковья

В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли уже около 800 тысяч жителей, сообщили в Минздраве региона. О начале прививочной кампании сообщили в конце августа.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого предварительно нужно записаться на прием.

Помимо этого, в регионе работают передвижные прививочные пункты. Они открыты в самых оживленных местах – возле станций, ТЦ, автовокзалов. Для вакцинации в таких комплексах потребуется паспорт и полис ОМС. График работы пунктов представлен на сайте министерства.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев отметил важность партнерства региона с Минздравом России.