Вакцинацию от гриппа прошли уже около 800 тысяч жителей Подмосковья
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли уже около 800 тысяч жителей, сообщили в Минздраве региона. О начале прививочной кампании сообщили в конце августа.
Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого предварительно нужно записаться на прием.
Помимо этого, в регионе работают передвижные прививочные пункты. Они открыты в самых оживленных местах – возле станций, ТЦ, автовокзалов. Для вакцинации в таких комплексах потребуется паспорт и полис ОМС. График работы пунктов представлен на сайте министерства.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев отметил важность партнерства региона с Минздравом России.