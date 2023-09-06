Андрей Воробьев: Подмосковье ценит партнерство с Минздравом России

Московская область ценит партнерство с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко со всем федеральным Минздравом, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев, выступая на четвертом съезде детских врачей Подмосковья.

«Если в партнерах профессионал сильный, то и задачи легче решать. <…> Подмосковье очень ценит это партнерство», — подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев отметил, что в ряде сложных ситуаций, в том числе во время пандемии коронавируса, глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко всегда оказывал помощь Московской области.

Во время выступления на съезде Андрей Воробьев также подчеркнул, что главной целью данного мероприятия являются обмен опытом и внедрение новых методик лечения.