«Валите к себе в Таджикистан»: взрослая мигрантка в Обнинске избила русскую девочку-подростка

Следственный комитет задержал женщину, выходца из Средней Азии, напавшую на днях двух девочек в Обнинске Калужской области.

Как передает «Многонационал», накануне в одном из жилых дворов произошел конфликт между детьми гражданки Таджикистана и местными девочками подростками 13 и 14 лет.

Мигрантка решила заступиться за своих и со словами «что поставит всех местных на место» ринулась с кулаками на русских детей. Те оказались не из пугливых и ответили фурии: «валите обратно к себе в Таджикистан».

В результате потасовки одна из девочек получила ряд побоев и ей пришлось обратиться за помощью к медикам. В сети появилось видео, на котором среднеазиатка таскает за волосы девочку-подростки, пытаясь задушить ее силовым приемом.

«Гражданка Таджикистана применила физическую силу к двум девочкам, избила девочку-подростка. Начата процессуальная проверка», — приводится в публикации.

В настоящее время полицейскими выясняется законность нахождения задержанной гражданки Таджикистан, а также сопровождавших ее лиц, на российской территории.

Ранее сообщалось, что в Мурино под Петербургом озверевший абу-бандит расстрелял людей из травмата из-за паранджи.