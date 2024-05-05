В Мурино под Петербургом озверевший абу-бандит расстрелял людей из травмата из-за паранджи

Как передает «Многонационал», 26-летний выходец из Ингушетии по имени Сафарбек, прогуливался по городу-спутнику Петербурга Мурино со своей замотанной в черное одеяние женой. Прохожие сделали им замечание, которое подействовало на мужчину как красная тряпка на быка. Недолго думая, приезжий вытащил травматический пистолет и открыл огонь.

Сообщается, что в конфликте также активно принимали участие супруга Сафарбека и откуда невозьмись появившиеся его земляки. В итоге, три человека пострадали от действий иногородних и были экстренно госпитализированы. На место были вызваны полицейские.

«Этот парень, который был с девушкой в парандже, начал просто расстреливать в упор трех людей. Мужчина, который ушел вперед напал на стрелка сзади, чтобы просто уронить того на землю. В итоге ему это удалось, но стрельба не прекратилась», — рассказала сестра одного из пострадавших.

Все нарушители общественного порядка были доставлены в отдел для разбирательства, включая самого стрелка. Правда через некоторое время последний также был увезен на скорой. В настоящее время полицейскими решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что в Севастополе приезжий с Кавказа отправил в нокдаун с ноги девушку, отказавшуюся плясать с ним лезгинку.