Вандал забросал камнями икону Спасителя в храме Киево-Печерской лавры

Инцидент произошел на территории Лавры в храме Агапита Печерского. Мужчина зашел в церковь и бросил несколько камней в икону Спасителя, сообщили в пресс-службе Украинской православной церкви (УПЦ).

Прихожане набросились на вандала, скрутили его и передали полицейским. Однако икона оказалась повреждена, отметили в УПЦ.

«Украинец с камнем атаковал икону Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры, он успел разбить защитное стекло. Прихожане поймали дебошира и передали его полиции», — сообщается в telegram-канале УПЦ.

Ранее освобожденный из украинского заключения писатель Ян Таксюр рассказал, как киевский режим вывозил из Киево-Печерской лавры иконы и артефакты.