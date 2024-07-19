Варенье, зефир и пряники из огурцов производят в Московской области

В ведомстве уточнили, что в его ассортименте пять вкусов варенья — с яблоком, классическое, пряное, для иммунитета, с медом, четыре вида мармелада — с имбирем и лимоном, с лаймом и мятой, с цитрусами и пряностями, с яблоком, а также зефир и пряники. С начала 2024 года объем производства продукции составил 950 килограммов.

«В прошлом году «Огуречная столица» стала победителем Всероссийского конкурса «Туристический сувенир-2023» и заняла первое место в номинации «Гастрономический сувенир». Приобрести товар можно в магазинах в Коломне, Луховицах, Серебряных Прудах, Озерах и Зарайске», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.