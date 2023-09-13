«Важно уметь отвлекаться на семью»: названы главные страхи программистов

Многие стремятся найти себя в IT-индустрии, так как бытует мнение о легкости этой профессии, о свободном образе жизни айтишников и множестве льгот от государства.

Однако в День программиста представители этой профессии решили развеять миф о простоте такого рода деятельности.

«Мы регулярно сталкиваемся с угрозой нарушения безопасности, компрометацией данных. Тогда программисту нужно собрать все свои знания в кулак, оперативно принять меры и уберечь компанию от серьезных последствий», — рассказал программист, Frontend-разработчик Сергей Журавлев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Работа программиста сложна, и когда мы постоянно пребываем в мире цифр и кода, иногда боишься в нем и остаться, добавил собеседник.

«Поэтому важно всегда уметь отвлекаться на семью, хобби и желательно, чтобы это хобби не было связано с компьютером и миром интернета. Ну и, конечно, один из самых худших кошмаров программиста — это когда ваша колонка «Алиса» говорит: «Отсутствует подключение к интернету», — пошутил специалист.

Ранее мы сообщали о том, что жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в акции «ИТ-диктант».