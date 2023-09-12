Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в акции «ИТ-диктант»

Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «ИТ-диктант» пройдет 13 сентября. Она приурочена ко Дню программиста, который отмечается в 256-й день года.

Задача тестирования – оценить уровень компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. Проходя тестирование, пользователь получает объективную оценку своих цифровых навыков.

ИТ-диктант содержит несколько уровней: для учеников начальной школы (1-4 классы), стандартное тестирование, и PRO-версия – для тех, кто уверен в своем высоком уровне цифровой грамотности.

Диктант представляет собой набор тестовых заданий разных уровней сложности (32 вопроса), от основ работы с компьютерной техникой до проверки навыков работы в социальных сетях и защиты личных данных – всего 8 направлений развития цифровых компетенций.

Тестирование откроется в 00:00 по московскому времени и закроется в 00:00 14 сентября. Ссылка для прохождения: ит-диктант.рф.

По итогам проведения ИТ-диктанта формируется статистика прохождения по каждому региону.