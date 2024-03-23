Произошедшее вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске всколыхнуло ведущие мировые журналистские круги. О теракте в «Крокусе» на своих передовицах пишут британская Telegraph, американские Wall Street Journal, New York Times, Washington Post.

Новость о теракте в подмосковном торговом центте «Крокус сити холл» находится на первых полосах и других мировых СМИ. Здесь и британская Guardian, испанские газеты Pais и Mundo, а также ряд французских, немецких, индийских и китайских печатных изданий.

Напомним, что в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. В результате стрельбы 40 человек погибли, более сотни были ранены.

Сразу после теракта в «Крокусе» украинских ГУР (Главное управление разведки) Минобороны Украины поспешил откреститься от произошедшего. Как заявил представитель ведомства Андрей Черняк, Киев якобы не имеет никакого отношения к трагедии в подмосковном Красногорске.

Позднее глава СНБО Алексей Данилов признал, что за содеянным стоит киевский режим.