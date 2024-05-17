Ведущий в Бельгии после покушения на Фицо в радиоэфире призвал застрелить премьер-министра Де Кроо

Напомним, во время выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова произошла стрельба, в результате которой был ранен премьер-министр страны Роберт Фицо. 71-летний киллер был задержан на месте происшествия. Премьер получил ранения в брюшную полость, конечности и грудь и доставлен в больницу. Сейчас его состояние стабилизируется.

Спустя сутки инцидент в Гандлове с иронией прокомментировал радиоведущий в бельгийском городе Варегем. В прямом эфире журналист предложил устроить нечто подобно е в отношении на премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, передает телеканал VRT.

«Всем, кто подумывает о том, чтобы застрелить Де Кроо, но не осмеливается сделать это из-за безопасности этого парня. Видите ли, премьер-министра можно застрелить. Поэтому я бы сказал: вперед», — передает бельгийский телеканал.

Реакция от Де Кроо последовала мгновенно. Премьер Бельгии уже подал на предлагавшего его застрелить журналиста соответствующий иск в суд. Отмечается, что радиостанция уже официально принесла политику свои извинения за своего работника. О дальнейшей судьбе радиоведущего информации не приводится.

Ранее словацкие СМИ опубликовали подробности стрельбы в премьер-министра страны Фицо.