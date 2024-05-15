Словацкие СМИ опубликовали подробности стрельбы в премьер-министра страны Фицо

Во время выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова произошла стрельба, в результате которой был ранен премьер-министр страны Роберт Фицо.

Согласно информации, предоставленной словацкими СМИ, нападавший был задержан и схвачен на месте происшествия, по предварительным данным, это мужчина в возрасте 71 год. СМИ также отмечают тот факт, что премьер-министр получил ранения в брюшную полость, конечности и грудь.

Роберт Фицо, чье ранение стало предметом внимания для СМИ, был известен своей позицией против оказания военной помощи Украине, а также активно выступал за укрепление отношений с Россией и называл Путина своим другом. Несмотря на серьезность полученных ранений, жизнь премьер-министра не находится под угрозой, сообщают местные СМИ, ссылаясь на представителей медицинского учреждения. Сейчас его состояние стабилизируется.

Фицо оставался в сознании, когда его доставили в больницу, и его жизненные функции на данный момент не вызывают беспокойства врачей. Выстрелы прозвучали, когда Фицо находился вблизи здания Дома культуры, где проходило заседание правительства. Пока мотивы нападения остаются неизвестными, следственные органы проводят расследование, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что чешский президент Павел призвал прекратить военные действия на Украине.