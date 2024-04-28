Верховный суд Украины принял к рассмотрению иск жителя Чернигова о неназначении Радой выборов президента

«Верховный суд Украины открыл производство по иску против Верховной рады, поданный из-за того, что парламент не назначил выборы президента страны в 2024 году. Серик указывает, что бездействие парламента нарушает права избирателей и идет вразрез с п. 7 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины», — пишет издание.