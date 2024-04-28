Верховный суд Украины принял к рассмотрению иск жителя Чернигова о неназначении Радой выборов президента
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Напомним, президентские выборы на Украине должны были пройти еще 31 марта 2024 года. Однако практически просроченный глава государства Владимир Зеленский отменил плебисцит, сославшись военное положение, действующее в стране.
Как пишет украинское издание «Страна.ua», с такой рокировочкой не согласился житель Чернигова Олег Серик. Мужчина подал иск к Раде в верховный суд Украины, потребовав восстановить конституционную справедливость и право граждан страны на сменяемость власти.
«Верховный суд Украины открыл производство по иску против Верховной рады, поданный из-за того, что парламент не назначил выборы президента страны в 2024 году. Серик указывает, что бездействие парламента нарушает права избирателей и идет вразрез с п. 7 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины», — пишет издание.
Отмечается, истец потребовал от суда признать бездействие Верховной рады в вопросе президент ских выборов незаконным, обязав парламент назначить дату проведения голосования, выпустив соответствующее постановление.
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