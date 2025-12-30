На балкон жительницы элитного ЖК в Москве упала сумка с золотом и наличными

Необычный инцидент произошел в элитном жилом комплексе (ЖК) «Дом на Бурденко» в Москве. По информации телеграм-канала Mash, жительница одной из квартир обнаружила на своем балконе сумку, в которой находились золотые изделия и крупная сумма наличных денег. Общая стоимость содержимого оценивается примерно в 100 млн руб.

Как выяснилось, эти ценности были семейными сбережениями соседей сверху. Их ребенок последние несколько дней подвергался обработке со стороны телефонных мошенников.

По классической схеме злоумышленники запугали подростка, убедили его в необходимости сотрудничества и приказали собрать все домашние ценности. Затем они велели ему сбросить сумку с балкона предполагаемому курьеру, который должен был забрать ее внизу.

Однако произошел «нюанс» — бросок оказался неточным, и баул с деньгами и ювелирными изделиями приземлился не на землю, а на балкон квартиры этажом ниже. Обнаружив находку, соседка не стала присваивать себе чужое имущество, а сразу вызвала наряд полиции.

Ситуация, к счастью, завершилась благополучно. Ценности и деньги вернули их законным владельцам, а полиция начала работу по поиску злоумышленников, оставшихся ни с чем.

