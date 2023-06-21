«Пропаганда насилия»: психолог предложила запретить в России продолжение «Игры в кальмара»

Стало известно, что в Южной Корее снимают продолжение нашумевшего сериала «Игра в кальмара». Психолог Александра Метальникова предложила запретить эту картину в России.

По ее словам, в игры из сериала сейчас активно играют дети.

«Бесят эти песни на ломаном корейском языке. Уже много раз говорили, что пропаганда насилия с экрана — это всегда плохо, особенно для юных россиян. Но с другой стороны, если кому-то это нужно, то они найдут способ посмотреть», — отметила психолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница отметила, что если запрещать такие фильмы, то моральное разложение становится для человека «не настолько простым делом». Поэтому она выступает за запрет, который сделает это кино «зрелищем не для всех».

«Есть, конечно, опасность, что запрет явится своеобразной рекламой „Игры в кальмара“ и будет множить пиратские обходные пути скачивания. Но все равно не повредит, хотя бы с точки зрения поддержки отечественного кинематографа. Я за отечественного производителя», — сказала Метальникова.

По мнению собеседницы, российское кино только в последние годы стало укрепляться, поэтому пусть люди смотрят именно его и «голосуют рублем» за нашу культуру и ценности. А дети должны расти на российских лентах.

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