«Вернуть интерес детей к школе»: в России разработали уникальную методику обучения

В нашей стране начался эксперимент по игровому обучению детей. Об этом рассказала организатор благотворительного проекта «Игропедагог в каждую школу России», основатель школы игропрактики Анастасия Решетникова.

Как она сообщила, эксперимент охватит 40 тысяч российских школ. В его рамках педагоги учатся работать с детьми через игры и вырабатывают методики для профориентации школьников. Проект уже запущен и будет полностью реализован в 2024 году.

На сегодняшний день обучение уже прошли около 500 учителей по всей России. Одна из них, Лилия Захарян, преподающая математику 20 лет, поделилась успехами с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«После того, как я стала сертифицированным игромастером, я начала организовать своим ученикам игры на коммуникацию и делать тесты в виде игр. Теперь я еще легче нахожу контакт с детьми, а главное — им нравится учиться! Современные дети испытывают проблемы с концентрацией и мотивацией: методички и учебники теряют свою актуальность, дети нуждаются в более интерактивном подходе к учебе», — призналась педагог.

Сама она, по ее словам, использует игровые элементы, например, уникальную систему баллов за правильный ответ и для проверки домашнего задания.

«Ученики больше не боятся ошибиться на уроке и активнее идут отвечать к доске, потому что просыпается азарт», — отметила Захарян.

Инициатор проекта добавила, что игры позволяют организовывать внеклассную работу, адаптировать новых учеников, работать с финансовой грамотностью и проверять домашние задания.

«Дети теряют интерес к учебе, а игры — шанс вовлечь их в уроки и говорить с ними на одном языке. Малыши не любят учиться, зато обожают играть! Мы уже зашли в образовательные учреждения в Казани, Ростове, Благовещенске, Альметьевске, Москве и других городах. Я верю в то, что совместными усилиями мы можем вернуть интерес детей к школе», — подытожила Решетникова.

Ранее мы сообщали о том, что школьники Подмосковья могут поучаствовать в онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет».