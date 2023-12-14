Школьники Подмосковья могут поучаствовать в онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет», которая проходит до 25 декабря на образовательной платформе Учи.ру .

Мероприятие нацелено на учеников 1–9 классов. Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Интернет. Участие бесплатное.

Пройти олимпиаду можно как в школе, так и дома. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Олимпиада направлена на повышение цифровой грамотности учеников младших и средних классов общеобразовательных учреждений. Интерактивные задания позволяют проверить знание правил безопасного поведения в сети Интернет, умение применять их на практике, а также получить новую информацию в доступной и понятной школьникам форме.