Весенний грибной сезон начинается в Московской области

В Подмосковье начинается грибной сезон, несмотря на то, что снег сошел еще не везде, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве рассказали, что в лесах под Луховицами уже встречается саркосцифа австрийская. Данный гриб можно найти на солнечной стороне, где уже побежали ручьи.

В Ленинском округе уже растут строчки гигантские, добавили в Комлесхозе региона. А в теплые выходные в подмосковных лесах, скорее всего, появятся сморчки.

Жителям региона напомнили, что нельзя собирать грибы, которые вам не знакомы, также не следует пробовать их на вкус. При походе в лес необходимо взять с собой заряженный телефон и компас.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, сколько водоемов планируют расчистить в Московской области в текущем году.