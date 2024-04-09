Весенняя лагерная смена стартовала в Московской области

Порядка двухсот детей из разных уголков Подмосковья решили провести весенние школьные каникулы в подмосковном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Отмечается, что смена стартовала 6 апреля и продлится до 14 апреля. В «Литвиново» для детей доступно пятиразовое питание, спортивные секции и мероприятия. Досуг продуман до мелочей так чтобы позволить детям не только отдохнуть от повседневной рутины, но и проявить свои творческие способности, обрести друзей по духу и повеселиться.

Глава ведомства Людмила Болатаева подчеркнула, что всего в этом году в регионе обеспечат бесплатными путевками в лагерь более десяти тысяч детей. Подать заявление можно уже сейчас на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что подарки от школьников, сделанные в рамках «Недели добрых дел», уже доставили на Донбасс.