Ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер сделал неожиданное заявление по факту взятия российской армией Авдеевки в ДНР. В эфире YouTube-канала Duran он отметил, то, что произошло в городе можно, по сути, считать самым настоящим освобождением, а не оккупацией.

По словам Ланкастера, ему удалось пообщаться с местными жителями, которые считают, что Авдеевка всегда была неотъемлемой частью России и никогда Украиной.

«Подавляющее большинство беженцев, с которыми я говорил, подчеркивают, что они счастливы, что русские пришли. Многие ждали десять лет прихода России в Авдеевку», — сообщил журналист.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.