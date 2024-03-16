Ветерану СВО из Подмосковья помогли проголосовать на выборах президента России в родном поселке
Фото: [Соцсети Мособлизбиркома]
Ветеран специальной военной операции, 20-летний Денис Махортов смог проголосовать на выборах президента России в родном поселке в Подмосковье, в этом ему помогли его друзья.
До участия в СВО молодой человек был волонтером Подмосковья. В ходе боевых действий он получил ранение и остался без ноги, пока военный проходит лечение в госпитале, но уже встал на протез. Он попросил волонтеров из Калининца помочь ему проголосовать дома. Его друг Егор Балев отвез его на «Добромобиле», чтобы тот смог отдать свой голос в своей родной Петровской школе.
«Сегодня, когда решается судьба России, остаться в стороне для меня неприемлемо!», — сказал Денис Махортов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.