Ветераны Подмосковья получат поздравления с 80-летием снятия блокады Ленинграда
Фото: [Пресс-служба Мособлдумы]
Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Московском регионе, персональные поздравления президента РФ в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
На этой неделе почтальоны передадут порядка 60 тысяч писем почетным адресатам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда». В Московском регионе их получат 2,3 тысячи ветеранов.
«Если получателя не окажется дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а почтальон в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравления», — добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.