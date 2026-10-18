Ветеринар объяснила, почему кошек не стоит часто купать

Кошек стоит купать только тогда, когда для этого есть веская причина. Здоровые животные сами поддерживают чистоту: вылизывают шерсть, удаляют загрязнения и отмершие волоски. Регулярное мытье домашнему питомцу обычно не требуется и может стать источником лишнего стресса. Об этом « Газете.Ru » рассказала ветеринарный врач Елена Фроленко.

Иногда хозяева чаще обычного отправляют кошку в ванну, заметив, что ее шерсть потускнела, стала жирной или на коже появилась перхоть. Однако такие изменения не всегда связаны с гигиеной. По словам специалиста, большое значение имеет питание. Шерсть состоит преимущественно из белка, поэтому его нехватка и несбалансированный рацион могут ухудшать ее состояние. На здоровье кожи также влияют жирные кислоты, витамины и микроэлементы. Полноценное питание с достаточным количеством животного белка и полезных жиров помогает поддерживать шерсть в хорошем состоянии.

Мыть питомца необходимо, если он испачкался в липких, токсичных или трудноудаляемых веществах. В таких случаях нельзя позволять кошке вылизывать себя: опасные соединения могут попасть в организм вместе с загрязненной шерстью. Купание также может понадобиться при лечении кожных заболеваний или если животное по состоянию здоровья не способно самостоятельно ухаживать за собой.

Длинношерстным породам, включая персидских кошек, мейн-кунов и сибирских кошек, не обязательно чаще принимать ванну. Гораздо важнее регулярно вычесывать шерсть, чтобы не допускать образования колтунов и уменьшать количество волосков, которые питомец проглатывает при вылизывании.

Единого графика купания для всех кошек нет. Одни животные могут обходиться без водных процедур всю жизнь, другим они нужны несколько раз в год. Главное — учитывать состояние здоровья, особенности шерсти и реальные потребности питомца, а не мыть его просто по расписанию.

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