«Вьетнамский синдром» в Красногорске: зумеры ворвались в магазин на скутере

Жители красногорского ЖК «Изумрудные Холмы» стали свидетелями необычного ДТП — прямо в торговом зале супермаркета. Двое подростков въехали в магазин на скутере, лихо объехали стеллажи и припарковали транспорт у корзин для покупок. Юрист Вячеслав Донченко в беседе с REGIONS .

Инцидент произошел в одном из продуктовых супермаркетов жилого комплекса. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как молодые люди без защитных шлемов маневрируют на скутере между рядами с товарами, не обращая внимания на изумленных покупателей. Очевидцы рассказывают, что водители чувствовали себя вполне уверенно, будто находились на городской трассе.

В комментариях интернет-пользователи пошутили, что подростки, вероятно, вдохновились поездкой во Вьетнам, где подобное перемещение на двухколесном транспорте — обычное дело, и решили перенести экзотический опыт на родные просторы. Однако юмор ситуации быстро померк после того, как слово взяли юристы.

Адвокат Вячеслав Донченко пояснил, что за безобидную на первый взгляд забаву последует серьезное административное разбирательство. По его словам, родителей нарушителей привлекут по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание детей. Кроме того, за отсутствие шлема предусмотрен штраф в 1500 рублей, а в зависимости от мощности скутера может быть назначено наказание за допуск несовершеннолетнего к управлению. Не исключено, что юных лихачей поставят на профилактический учет в полиции.