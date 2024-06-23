Видео смертельной стрельбы на границе с Россией в Абхазии попало в сеть

Ранее сообщалось, что неизвестные вечером в воскресенье, 23 июня, открыли беспорядочную стрельбу на границе России и Абхазии. ЧП произошло в районе КПП на реке Псоу.

Кадры инцидента появились в распоряжении Подмосковье Сегодня. Они были сняты и выложены очевидцами в соцсетях.

На записи отчетливо видно, как на российско-абхазском КПП Псоу некий мужчина идет вдоль дороги. Внезапно он оборачивается, и через считанные секунды падает ничком на землю.

Трагедию прокомментировали в прокуратуре Абхазии. Как передает ТАСС, там сообщили, что стрелкам удалось сбежать, однако полиция сейчас ведет их активный розыск.

Добавляется, что произошедший инцидент не повлиял на перемещение людей через российско-абхазский пограничный пункт.